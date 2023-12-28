Финны наказали рублем сами себя, отказавшись от российских туристов. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил житель Петрозаводска Дмитрий Углов. Он отметил, что россияне долгие годы тратили деньги в Финляндии, теперь же едут в Карелию.

«Наших туристов стало больше. За последние два-три года здесь стало много людей. Летом особенно. Даже в захолустье уезжаешь куда-нибудь — и там палаточные лагеря, и люди наши сидят, ловят рыбу, отдыхают. Финны сами себе перекрыли кислород. Но куда-то ж деньги должны деваться. И деньги наши остаются в нашей стране и работают на нас», — отметил Углов.

Он добавил, что туризм для финнов всегда был важным источником дохода, поскольку весь Санкт-Петербург ездил к ним на праздники.

В декабре министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что между Западом и Россией начинается новая «холодная война». По словам главы ведомства, западные силы слишком сильно переоценивают свое влияние. Он также подчеркнул, что у РФ есть потенциал для ведения военных действий в течение нескольких лет.

Ранее жители Финляндии пожаловались на ухудшение экономики страны.