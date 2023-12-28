Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Житель Карелии: финны наказали рублем сами себя

Житель Карелии Углов: российские туристы теперь тратят деньги не в Финляндии

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Финны наказали рублем сами себя, отказавшись от российских туристов. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил житель Петрозаводска Дмитрий Углов. Он отметил, что россияне долгие годы тратили деньги в Финляндии, теперь же едут в Карелию.

«Наших туристов стало больше. За последние два-три года здесь стало много людей. Летом особенно. Даже в захолустье уезжаешь куда-нибудь — и там палаточные лагеря, и люди наши сидят, ловят рыбу, отдыхают. Финны сами себе перекрыли кислород. Но куда-то ж деньги должны деваться. И деньги наши остаются в нашей стране и работают на нас», — отметил Углов.

Он добавил, что туризм для финнов всегда был важным источником дохода, поскольку весь Санкт-Петербург ездил к ним на праздники.

В декабре министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что между Западом и Россией начинается новая «холодная война». По словам главы ведомства, западные силы слишком сильно переоценивают свое влияние. Он также подчеркнул, что у РФ есть потенциал для ведения военных действий в течение нескольких лет.

Ранее жители Финляндии пожаловались на ухудшение экономики страны.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами