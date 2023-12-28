Россиянам рассказали, как правильно кормить детей на Новый год

Родителям рекомендуется следить за питанием ребенка в новогодние праздники, чтобы избежать переедания, аллергии и проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом Life рассказала врач-педиатр Яна Тимина.

«Чтобы ребенок не переел за праздничным столом, важно соблюдать обычную рутину питания: как минимум 31 декабря должны присутствовать нормальный завтрак и обед. В послеобеденное время не забывайте про перекусы, например, фруктами или йогуртом. Помните, что сильный голод перед долгожданным застольем — верный союзник переедания», — отметила эксперт.

Она рекомендует объяснять детям, что им не нужно есть абсолютно все, что есть на столе, и наедаться впрок. По словам врача, «псевдоаллергены» с новогоднего стола, включая мандарины, шоколад, копчености, могут спровоцировать обострение у детей с атопическим дерматитом. Тимина добавила, что аллергическая реакция на новую еду на праздничном столе, например, орехи, сладости, морепродукты, может проявиться и у не аллергика.

Детский стоматолог «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина до этого говорила, что любые сладости в новогодних подарках, особенно в больших количествах, вредны для зубов. Однако самыми вредными являются карамельные конфеты и так называемые ириски.

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