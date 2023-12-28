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На Урале не заплатившего за проезд пассажира вынесли из трамвая

В Екатеринбурге не заплатившего за проезд пассажира вынесли из трамвая

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ZLOY_EKB/VK

В Екатеринбурге пассажиры трамвая вынесли на улицу мужчину, которые ругался и отказался оплачивать проезд. Об этом сообщает паблик «ZLOY_EKB - Злой Екатеринбуржец | ЕКАТЕРИНБУРГ» во «ВКонтакте» со ссылкой на очевидицу случившегося.

По словам женщины, инцидент произошел в трамвае номер восемь. Мужчина не хотел оплачивать проезд и нецензурно выражался в адрес кондуктора и пассажиров. В итоге один из рядом стоящих мужчин подхватил нарушителя за талию, поднял его и вынес из трамвая. При этом хулиган продолжал материться и пытался вырваться.

Ранее в Ростове трое мужчин избили подростка в автобусе.

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