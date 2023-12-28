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На Урале подростку выстрелили в лицо из аэрозольного пистолета

Ural Mash: в Екатеринбурге подростку выстрелили в лицо из аэрозольного пистолета

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Телеграм-канал «Ural Mash»

В Екатеринбурге 17-летний юноша временно потерял зрение после ссоры с соседом, мужчина выстрелил в него из аэрозольного пистолета с перцовкой. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в подъезде екатеринбургской многоэтажки по улице Короленко. 17-летний юноша пришел в гости к своему приятелю, молодые люди зашли в подъезд, их смех и громкая речь не понравились соседу.

Мужчина сделал школьникам замечание, а когда они не отреагировали, достал аэрозольный пистолет с перцовым газом и выстрелил в лицо одному из подростков, пострадавший на несколько минут лишился зрения.

Родители молодого человека обратились в полицию, буйного соседа задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее петербурженка избила двух младшеклассников нунчаками и угрожала им ножом.

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