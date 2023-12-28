Голый россиянин попал на камеру прохожих в Озерске

На Урале прохожие сняли на камеру мужчину, который голым гулял по городу. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в Озерске. По словам очевидцев, неадекватного мужчину заметили в районе улицы Матросова: он, абсолютно голый, босиком шел по проезжей части.

Похожая ситуация недавно произошла в торговом центре Курска: там очевидцы сняли на камеру голую женщину, которая сопровождала ребенка. Ее забрали на «скорой» в психиатрическую лечебницу.

Ранее в Самаре голая женщина бегала около гимназии и стучалась в машины.