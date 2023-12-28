В Росавиации заявили, что буксировку севшего на реку Ан-24 произведут позже

Решение по буксировке самолета Ан-24, приземлившегося вне взлетно-посадочной полосы в Якутии, будет принято позже. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.

В сообщении отмечается, что посадка самолета Ан-24 «Полярных авиалиний» на замерзшую реку Колыма в поселке Зырянка классифицирована как серьезный авиационный инцидент.

«Решение по буксировке Ан-24 будет принято позже. Предварительно: самолет повреждений не имеет. Аэропорт Зырянка работает штатно», — указали в Росавиации.

До этого сообщалось, что Ан-24 с 30 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту приземлился вне взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту населенного пункта Зырянка в Якутии из-за ошибки экипажа при пилотировании. В результате ЧП никто не пострадал, самолет не получил повреждений.

Позднее Следственный комитет Российской Федерации начал доследственную проверку в Иркутске после инцидента.

Это не первая аварийная ситуация в аэропорту Якутии в этом месяце. Так, 10 декабря самолету пришлось вернуться в аэропорт Якутии из-за проблем с шасси.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.