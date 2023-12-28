На границе России и Грузии образовались огромные пробки

На границе Российской Федерации и Грузии образовались огромные заторы в связи с погодными условиями и закрытием контрольно-пропускного пункта (КПП). Очевидцы описывают пробки фразой «такого не было даже в мобилизацию», передает издание Baza в своем Telegram-канале.

«По словам автомобилистов, заторы начинаются за несколько километров до КПП. На переход границы у многих из них ушло больше 13 часов», — говорится в публикации.

По информации источника, в чатах люди жалуются на то, что некоторые водители пытаются «пролезть без очереди».

Кроме того, уточняется, что пробки могли образоваться также и из-за ажиотажа после открытия КПП.

23 декабря сообщалось, что на польско-российской границе образовалась крупная пробка из автомобилей с иностранными номерами. Очевидцы сообщали, что водители ехали в российский регион. В очереди находились более 300 автомобилей.

Ранее на Украине предложили Польше ввести совместный контроль на границе.