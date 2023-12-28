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Россиянин ударил подростка ножом в спину

В Амурской области задержали мужчину, напавшего с ножом на подростка

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Shutterstock

СК Амурской области возбудил уголовное дело по факту нападения на 15-летнего школьника, его ударил ножом в спину 39-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Тамбовском округе Амурской области 24 декабря, 39-летний мужчина находился в компании 15-летнего подростка в одной из квартир дома по улице Воронежской в селе Лермонтовка.

В какой-то момент между взрослым мужчиной и мальчиком произошла ссора, в ходе конфликта сельчанин схватил со стола нож и ударил им школьника в спину. Подростка удалось спасти.

Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемый заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин напал с ножом на кассира магазина, женщина госпитализирована.

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