Россиянин ударил подростка ножом в спину

СК Амурской области возбудил уголовное дело по факту нападения на 15-летнего школьника, его ударил ножом в спину 39-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Тамбовском округе Амурской области 24 декабря, 39-летний мужчина находился в компании 15-летнего подростка в одной из квартир дома по улице Воронежской в селе Лермонтовка.

В какой-то момент между взрослым мужчиной и мальчиком произошла ссора, в ходе конфликта сельчанин схватил со стола нож и ударил им школьника в спину. Подростка удалось спасти.

Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемый заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин напал с ножом на кассира магазина, женщина госпитализирована.