Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперты рассказали о способах сэкономить на новогоднем столе

ОСН: новогодний стол без украшений и с домашними заготовками обойдется дешевле

close
100%
Depositphotos

Чтобы не потратить слишком много на новогодний стол, рекомендуется покупать продукты осознанно, отслеживая скидки и акционные предложения магазинов. Если праздник отмечается дома, то лучше заранее продумать меню с использованием своих заготовок, приводит советы экспертов Общественная Служба Новостей.

Один из популярных приемов экономии — отмечать праздник не дома, а в гостях. В этом случае достаточно будет принести с собой один салат и одну закуску, что намного дешевле, чем накрывать целый стол. Также специалисты советуют не выбрасывать остатки продуктов — к примеру, оставшейся натертой морковью можно украсить оливье, а иногда определенные ингредиенты можно заморозить и использовать в будущем.

Для экономии лучше отказаться от дорогих украшений стола. Можно обойтись свечами и посыпать скатерть блестками, что, по мнению некоторых специалистов, выглядит изящно и минималистично.

Также эффективный способ экономии — использование домашних заготовок. К примеру, хорошими закусками станут соленые и маринованные овощи, компоты, варенье, ягоды и грибы.

Приглашенных гостей можно попросить принести по салату или распределить покупки закусок, напитков. Помимо этого, можно отказаться от алкоголя, что будет не только выгодно, но и полезно для здоровья.

Специалисты призывают не готовить слишком много, чтобы не выбрасывать потом целые блюда. К примеру, можно обойтись одним-двумя салатами и двумя-тремя видами закусок, а на десерт подать просто фрукты.

Напомним, средняя стоимость новогоднего стола выросла на 14% до 3300 рублей. Так, главный новогодний салат обойдется россиянам в среднем в 942 рубля, что на 10% дороже, чем годом ранее.

Ранее эксперты также рассказали россиянам о способах сэкономить на новогодних подарках.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами