Эксперты рассказали о способах сэкономить на новогоднем столе

Чтобы не потратить слишком много на новогодний стол, рекомендуется покупать продукты осознанно, отслеживая скидки и акционные предложения магазинов. Если праздник отмечается дома, то лучше заранее продумать меню с использованием своих заготовок, приводит советы экспертов Общественная Служба Новостей.

Один из популярных приемов экономии — отмечать праздник не дома, а в гостях. В этом случае достаточно будет принести с собой один салат и одну закуску, что намного дешевле, чем накрывать целый стол. Также специалисты советуют не выбрасывать остатки продуктов — к примеру, оставшейся натертой морковью можно украсить оливье, а иногда определенные ингредиенты можно заморозить и использовать в будущем.

Для экономии лучше отказаться от дорогих украшений стола. Можно обойтись свечами и посыпать скатерть блестками, что, по мнению некоторых специалистов, выглядит изящно и минималистично.

Также эффективный способ экономии — использование домашних заготовок. К примеру, хорошими закусками станут соленые и маринованные овощи, компоты, варенье, ягоды и грибы.

Приглашенных гостей можно попросить принести по салату или распределить покупки закусок, напитков. Помимо этого, можно отказаться от алкоголя, что будет не только выгодно, но и полезно для здоровья.

Специалисты призывают не готовить слишком много, чтобы не выбрасывать потом целые блюда. К примеру, можно обойтись одним-двумя салатами и двумя-тремя видами закусок, а на десерт подать просто фрукты.

Напомним, средняя стоимость новогоднего стола выросла на 14% до 3300 рублей. Так, главный новогодний салат обойдется россиянам в среднем в 942 рубля, что на 10% дороже, чем годом ранее.

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