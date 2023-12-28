Дерматолог объяснила разницу между прыщами и акне

Прыщи и акне — это разные состояния кожи, лечить их тоже нужно по-разному, отмечают специалисты. Акне — серьезное заболевание, связанное с нарушением гормонального фона. Прыщи появляются и сходят быстро, а их причиной могут быть внешние факторы — к примеру, переедание сладкого, объяснила дерматолог Ирина Скорогудаева в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Под акне мы понимаем заболевание, которое однозначно связано с нарушением гормонального фона. То есть там, где действительно преобладают андрогены по разным причинам, — отметила врач. — Почему они могут преобладать? Генетически, например: вы родились с высокой плотностью и чувствительностью рецепторов в зоне лица и стимуляции андрогена».

При этом дерматолог подчеркнула, что выделяющая кожное сало сальная железа не контролируется питанием или психоэмоциональными реакциями — например, стрессом. Ее работа зависит от стероидных половых гормонов. Также причиной акне может быть гормон тестостерон в зоне сальной железы.

Впервые жирная кожа начинает проявляться в пубертатном периоде. Кожное сало, которое не вытекает, а застревает в глубине, приводит к появлению черных точек и гиперкератозу, отметила Скорогудаева. Из-за выработки густого кожного сала появляется акне — глубокие, долго созревающие и долго проходящие элементы. После акне остаются «синюшные» застойные пятна.

А что касается прыщей, то они часто появляются под влиянием внешних факторов, к примеру — из-за питания.

«Существует разница в акне и в прыщах, которые возникают периодически после переедания или в менструальный период. Все это разные вещи и протекают по-разному», — подчеркнула дерматолог.

Как правило, прыщи быстро появляются и так же быстро сходят, в то время как акне может «зреть» месяцами, заключила она.

Напомним, косметологи в беседе с «Газетой.Ru» назвали выдавливание прыщей главной ошибкой при лечении акне. Это может спровоцировать еще большие высыпания, а также появление постакне и рубцов.

Ученые ранее выяснили, как диета влияет на здоровье кожи.