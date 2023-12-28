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Москвичей предупредили о морозе в новогоднюю ночь

Синоптик Тишковец: до -14℃ ожидает москвичей в новогоднюю ночь

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В новогоднюю ночь температура в Москве опустится до -14℃, это будет соответствовать климатической норме. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 29-30 ноября в столичном регионе будет оттепель, а на стыке годов произойдут кардинальные перемены в атмосфере, поскольку «природа пришлет холодный атмосферный фронт». Специалист отметил, что Москву также будут накрывать скоротечные заряды снега.

«Если еще утром 31-го декабря будет до +1℃ — около 0, это предварительно, днем уже -3℃, вечером -8℃, а в новогоднюю ночь нагрянет гребень антициклона, распогодится, и морозы начнут крепчать — ожидается от -9 до -14℃. Может быть, даже холоднее», — предупредил он.

Синоптик пояснил, что климатическая норма для ночи января в Москве составляет -12,3℃.

«Мороз характерен для второго зимнего месяца», — добавил Тишковец.

До этого специалисты центра погоды «Фобос» сообщили, что жители европейской части России будут встречать Новый год с аномально теплой погодой.

Ранее метеоролог Шувалов предупредил, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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