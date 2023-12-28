Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин едва не потерял зрение из-за металлической щетки для болгарки

В Ростове-на-Дону врачи спасли мужчину с металлической щетиной в глазу

close
100%
ГБУ РО «ГБСМП» В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ/VK

Житель Ростова-на-Дону едва не потерял глаз, когда делал дома ремонт, в глаз мужчины отлетела металлическая щетина от щетки для болгарки. Об этом сообщает пресс-служба больницы скорой медицинской помощи города на официальной странице во «ВКонтакте».

Кусок металла попал в глаз ростовчанину во время работы металлической щеткой, вставленной в дисковую пилу. 41-летний мужчина не смог самостоятельно извлечь инородное тело и обратился за медицинской помощью в офтальмологический травмпункт Городской больницы скорой медицинской помощи.

Врачи осмотрели пострадавшего и диагностировали у него тяжелую травму — проникающее ранение склеры. Мужчина мог потерять зрение, металлическую щетину удалось извлечь, пациент уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее врачи спасли младенца с маникюрной фрезой в трахее.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами