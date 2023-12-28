Россиянин едва не потерял зрение из-за металлической щетки для болгарки

Житель Ростова-на-Дону едва не потерял глаз, когда делал дома ремонт, в глаз мужчины отлетела металлическая щетина от щетки для болгарки. Об этом сообщает пресс-служба больницы скорой медицинской помощи города на официальной странице во «ВКонтакте».

Кусок металла попал в глаз ростовчанину во время работы металлической щеткой, вставленной в дисковую пилу. 41-летний мужчина не смог самостоятельно извлечь инородное тело и обратился за медицинской помощью в офтальмологический травмпункт Городской больницы скорой медицинской помощи.

Врачи осмотрели пострадавшего и диагностировали у него тяжелую травму — проникающее ранение склеры. Мужчина мог потерять зрение, металлическую щетину удалось извлечь, пациент уже выписан на амбулаторное лечение.

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