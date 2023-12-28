Подозреваемого в похищении 70-летней пенсионерки задержали в Подмосковье

По подозрению в похищении 70-летней жительницы Москвы задержали 72-летнего ранее судимого мужчину. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

70-летняя пенсионерка загадочно пропала в Подмосковье 23 декабря. Как установили правоохранители, пожилая женщина поехала на дачу в Каширу, спустя несколько часов она позвонила дочери и сообщила, что ее насильно затолкали в багажник автомобиля и ударили по голове, после чего связь прервалась.

Дочь женщины обратилась в правоохранительные органы, полицейские по камерам видеонаблюдения отследили маршрут пропавшей и проверили все автомобили, в это же время проезжавшие по трассе.

По подозрению в совершении преступления задержан 72-летний житель деревни Топканово, который недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за покушение и изнасилование. В багажнике его авто были обнаружены следы крови, а в мусорных баках неподалеку нашли вещи пропавшей.

Расследование уголовное дело продолжаются, ведутся поиски пенсионерки.

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