В США школьник выстрелил в сестру из-за подарков на Рождество

Шериф округа Пайнеллас Боб Гуалтиер заявил на пресс-конференции, что во Флориде подросток выстрелил в свою сестру из-за спора о подарках на Рождество. Молодая женщина не выжила, пишет РИА Новости.

Гуалтиер указал на грустную иронию по поводу того, что подростки используют оружие для разрешения конфликтов о подарках. Двое темнокожих подростков в возрасте 14 и 15 лет были задержаны полицией, а их 23-летняя сестра не выжила после пулевого ранения.

Конфликт между детьми произошел накануне католического Рождества, когда они отправились за подарками. Причиной спора стала зависть из-за количества подарков. Ссора продолжилась у бабушки детей. Тогда один из братьев достал пистолет и угрожал выстрелить в голову своему 15-летнему брату. Затем он вышел на улицу и выстрелил в грудь своей сестре, которая гуляла с коляской. В ответ на это их брат открыл огонь и ранил обидчика своей сестры в живот.

У молодой женщины остались двое детей в возрасте 11 месяцев и шести лет. Оба брата арестованы, им предъявлены обвинения.

Шериф отметил, что оба подростка носили с собой оружие и ранее.

Гуалтиер добавил, что слишком много оружия распространено и у всех есть доступ к нему. Президент США Джо Байден призывал конгресс ужесточить правила оборота оружия, так как страна столкнулась с антирекордным числом случаев массовой стрельбы в последние три года. Байден также отмечал, что дети страдают от огнестрельного оружия больше, чем полицейские и военные вместе взятые. Он подчеркивал необходимость борьбы с этой «эпидемией вооруженного насилия» и призывал запретить штурмовые винтовки в стране.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.