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На Украине правоохранители задержали юношей, призывавших «идти на Киев»

В Одессе полиция задержала призывавших «идти на Киев» подростков

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В Одессе сотрудники полиции задержали юношей, ранее призывавших «идти на Киев». Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

«Полиция задержала подростков, которые <...> записали видео с флагом Национал-большевистской партии (организация запрещена в России) России», — отмечается в материале.

По данным издания, подросткам вменяют нарушение ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы.

Как указывается в публикации, накануне мальчишки говорили, что «украинцы — это русские», сейчас идет война между миром духовным и миром теней, предлагали закидать здание городской мэрии яйцами и пройти «маршем гордости» на Верховную раду.

Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.

В июле суд на Украине признал 17-летнего Александра из Одессы виновным по статье о мелком хулиганстве и вынес ему предупреждение за исполнение на улицах Львова песен российско-советского рок-музыканта Виктора Цоя.

Ранее были названы семь правил общения с детьми-подростками.

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