В Крыму охранник детского сада пойдет под суд за растление воспитанниц

В Севастополе местного жителя обвинили в растлении детей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 54-летний охранник детского сада убеждал девочек шести и семи лет делать откровенные фото. Взаимен он предлагал им поиграть в игры на своем телефоне.

Одна из девочек поделилась произошедшим с матерью, которая обратилась в правоохранительные органы. Во время следственных мероприятий следователи и сотрудники МВД нашли еще двух пострадавших.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент россиянин находится под арестом. Фигуранту предъявили обвинение. Материалы направили в прокуратуру.

Ранее в Петербурге иностранец отправил откровенные фото девочке и пригласил ее на свидание.