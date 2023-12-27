В Москве заочно арестовали координатора движения «Весна»

Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу координатора движения «Весна» (включено Минюстом в список иноагентов, признано экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещено в РФ) Богдана Литвина (признан в РФ иноагентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Инстанция избрала данную меру пресечения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 212 УК РФ. В заявлении подчеркивается, что речь идет о вербовке или склонении лиц к участию в массовых беспорядках.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

В октябре 2022 года министерство юстиции РФ включило Богдана Литвина в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента на территории государства. По информации ведомства, координатор движения «Весна» получал финансирование со стороны Украины.

26 декабря текущего года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего директора русской службы «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Марию Гессен. Журналистка является фигурантом уголовного дел, возбужденного в связи с распространением ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Ранее в Москве заочно заключили под стражу главу украинской разведки.