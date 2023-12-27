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Политолог оценил роль президента в повышении престижа профессии учителя

Политолог Мартынов: в России возвращается высокий статус профессии педагога

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Роль педагога, а особенно школьного учителя в стране возрастает и справедливо возвращает тот высочайший статус, который должен носить представитель этой профессии, считает директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

В беседе с «Газетой.Ru» политолог отметил, что несмотря на особый исторический период, который сейчас переживает страна, все многочисленные запланированные в рамках Года педагога и наставника мероприятия прошли успешно.

По его мнению, президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание вопросу образования, а уходящий год, который прошел под эгидой Года педагога и наставника, сформировал в педагогическом сообществе атмосферу новых возможностей для профессиональной самореализации.

«Во время «Прямой линии» и большой пресс-конференции глава государства процитировал Отто фон Бисмарка, напомнив, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники», — добавил Алексей Мартынов.

По мнению эксперта, эти слова несут глубокий смысл.

«Как человек воспитан, что в него заложено, такой из него и вырастет защитник страны», — отметил политолог.

Он также обратил внимание на то, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.

«В старое время существовала такая формула, которая переходила из поколение в поколение: «семья и школа». Это значит, что человека и гражданина воспитывает семья и школа, а не набор образовательных услуг или соцсети», — заключил Мартынов.

27 декабря президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, которое посвящено итогам завершающегося Года педагога и наставника.

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