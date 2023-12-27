В Екатеринбурге около крыльца подъезда нашли мать с обморожением и ее ребенка

В Екатеринбурге женщина и ребенок попали в больницу после того, как их обнаружили около подъезда без верхней одежды. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на Опалихинской улице. Жители дома заметили около крыльца молодую женщину, которой из-за обморожения было сложно двигаться. Вместе с ней был сын.

Екатеринбуржцы пригласили обоих в подъезд. Чтобы добраться до порога, пострадавшая была вынуждена передвигаться на коленях.

Полиция и медики оперативно прибыли на место. Женщину госпитализировали, до машины фельдшерам пришлось ее нести. Мальчика также направили в больницу.

На данный момент неизвестно, почему мать и сын оказались около подъезда без верхней одежды. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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