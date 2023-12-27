В российские школы начали поступать обновленные учебники истории

Учебники истории, в которых содержится обновленная информация о репрессированных народах, начали поступать в российские школы. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

По его словам, в прошлом в учебных материалах были определенные неточности по данному вопросу. В первую очередь речь идет об учебниках, выпущенных в конце XX века.

«Сегодня неточности мы исправили, и уже обновленный учебник поступает, насколько я знаю, в школы нашей страны», — отметил Кравцов, общаясь с журналистами.

27 декабря российский министр просвещения принял участие в заседании Государственного совета по вопросам наставничества. Совещание провел президент РФ Владимир Путин.

Во время мероприятия Кравцов сообщил о ликвидации обучения в третью смену в школах страны. Также он обратил внимание, что в 2023 году в государстве были отремонтированы 3,5 тыс. образовательных учреждений и открыты 1179 школ.

Российский лидер, в свою очередь, указал на необходимость создать в стране условия для развития движения наставничества. Как сказал президент РФ, подобная деятельность не должна превратиться в «принудиловку».

Ранее Владимир Путин объяснил, для чего был создан новый учебник истории.