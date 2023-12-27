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В Новосибирске в жилом доме произошел пожар из-за новогодней елки

В Новосибирске в квартире жилого дома загорелась елка

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Depositphotos

В Новосибирске жителей многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщает ngs.ru со ссылкой на управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на улице Народная. По предварительной информации, в квартире на седьмом этаже загорелась елка. Огонь перекинулся на личные вещи жителей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали с верхних этажей четверых человек, среди них был один ребенок. Хозяйка квартиры, в которой произошло возгорание, смогла выйти самостоятельно.

Спасатели ликвидировали пожар за 18 минут. Информация о пострадавших в ведомство не поступала.

Ранее в Москве госпитализировали ребенка после удара током от гирлянды.

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