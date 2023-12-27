Пожилая панда может не успеть вернуться из Японии на родину

Японский зоопарк в городе Кобе отложил на год возвращение пожилой панды Тан Тан на родину в КНР. Об этом пишет Kyodo.

Возвращение 28-летнего животного откладывают в связи с продолжающимся лечением сердечно-сосудистого заболевания. Панду Тан-Тан привезли в Японию в 2000 году в качестве самки для воспроизводства потомства. В 2020 году ей исполнилось 24 года и срок аренды животного истек, однако его возвращение сделала невозможным пандемия коронавируса. Позднее возвращение животного на родину откладывалось из-за лечения.

По человеческим меркам Тан Тан уже исполнилось 80 лет. С 2022 года животное не показывают публике, чтобы не спровоцировать ухудшение его состояния.

До этого Си Цзиньпин намекнул на отправку новых панд в США в качестве посланников дружбы.

Ранее малышка-панда из Московского зоопарка переехала в новый манеж.