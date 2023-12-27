Украина подготовила свои АЭС к переводу на американское топливо

На Украине заявили о завершении подготовки перевода своих атомных электростанций на топливо американской компании Westinghouse. Об этом в своем Telegram-канале сообщила украинская компания «Энергоатом».

В публикации говорится, что для перевода всех энергоблоков на американское ядерное топливо «Энергоатом» провел целый комплекс инженерных работ, которые сейчас фактически завершены.

Использование топлива компании Westinghouse на украинских АЭС началось до 2022 года, а с началом специальной военной операции этот процесс был ускорен.

Все атомные реакторы Украины спроектированы в Советском Союзе.

10 сентября украинский «Энергоатом» получил первую партию ядерного топлива из США.

До того Минэнерго Украины заявляло о планах начать производство ядерного топлива в стране.

Ранее «Росатом» ответил на требование США по использованию американских технологий на Запорожской АЭС.