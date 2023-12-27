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Путин призвал повышать зарплаты мужчинам-педагогам

Путин: для привлечения мужчин в школы нужно повышать зарплаты учителей

Президент РФ Владимир Путин, осматривая тематическую выставку перед заседанием Государственного совета, заявил, что для привлечения мужчин на работу школьного учителя необходимо заниматься вопросом повышения заработных плат, передает РИА Новости.

Заслушав рассказ сотрудника Роспатриотцентра Алексея Кутырева о подготовке всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться», президент заявил, что в образовательной сфере мужчины чрезвычайно важны. По данным министра просвещения Сергея Кравцова, учителей-мужчин в школах всего лишь 15%.

«Зарплату надо повышать, но мы еще поговорим об этом», — отметил Путин.

В ходе заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника президент заявил, что вопрос оплаты труда педагогов является важнейшим и призвал совершенствовать эти механизмы.

До этого генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин заявил, что сегодня у жителей России нет запроса на политические эксперименты, они хотят стабильности и развития.

Ранее россиянам рассказали, кому повысят зарплату с 1 января.

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