Россиянка приревновала незнакомую женщину к мужу и изуродовала ей лицо

В Удмуртии женщина изуродовала лицо местной жительнице. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По версии правоохранителей, обвиняемая подкараулила соперницу и нанесла ей травму руки разбитой бутылкой. Пострадавшей удалось сбежать, но россиянка быстро догнала ее и дважды ударила по лицу и шее. В первом случае рубцы от травмы оценили как «неизгладимое обезображивание лица».

По словам самой напавшей, причиной стала ревность. Она заметила пострадавшую на участке свекрови вместе с мужем. До происшествия женщины не были знакомы. Вину женщина полностью признала.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно и взыскал с нее 400 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред.

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