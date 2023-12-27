Под Ростовом-на-Дону затопило десятки домов из-за паводков

Десятки домов под Ростовом-на-Дону затопило из-за паводков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что наводнения в СНТ под Ростовом бывали и раньше. По словам местных жителей в этом виноваты дамбы Ленинавана — они сдерживают оттоки — так грунтовые воды поднимаются.

На место приехали спасатели, которые пытались откачивать жидкость. Но до сих пор уровень превышает норму на 20 сантиметров.

25 декабря сообщалось, что практически весь город Краснокаменск в Забайкальском крае остался без света из-за аварии. По словам источника издания, линия в 110 кВт пропала с Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) до города.

До этого в пресс-службе Министерства энергетики Российской Федерации заявили, что по состоянию на 06:00 мск 25 декабря без электричества оставались более 70 тыс. человек в шести регионах РФ.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.