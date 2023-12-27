Минюст внес Global Investigative Journalism Network* в список нежелательных НПО

Минюст России внес Global Investigative Journalism Network (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО) («Глобальная сеть журналистов-расследователей») в перечень нежелательных неправительственных организаций (НПО). Информация об этом появилась на сайте министерства.

Помимо нее, в перечень добавили британскую организацию True Russia Limited («Настоящая Россия» (организация включена Минюстом в список иноагентов)), американскую Russian America for Democracy in Russia («Русская Америка за демократию в России»), латвийскую Helpdesk Media Foundation (Медиа-фонд «Служба поддержки»).

В начале декабря Министерство юстиции внесло в список нежелательных НПО организации «Российский комитет действия» и Akademisches Netzwerk Osteuropa e. V. («Академическая сеть Восточная Европа»). До этого деятельность этих организаций нежелательной признала российская Генеральная прокуратура.

В тот же период в перечень включили и американскую RAND Corporation (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО). В ноябре туда попала польская Civil Council (организация признана в РФ нежелательной).

В конце ноября глава МИД РФ заявил , что США активно продвигают идею создания неправительственных организаций (НПО) в качестве инструментов влияния, при этом насаждая подобные структуры в странах Центральной Азии.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о запрете нежелательным лицам в РФ организовывать некоммерческие организации.