Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минюст внес Global Investigative Journalism Network* в список нежелательных НПО

Минюст признал Global Investigative Journalism Network нежелательной организацией

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Минюст России внес Global Investigative Journalism Network (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО) («Глобальная сеть журналистов-расследователей») в перечень нежелательных неправительственных организаций (НПО). Информация об этом появилась на сайте министерства.

Помимо нее, в перечень добавили британскую организацию True Russia Limited («Настоящая Россия» (организация включена Минюстом в список иноагентов)), американскую Russian America for Democracy in Russia («Русская Америка за демократию в России»), латвийскую Helpdesk Media Foundation (Медиа-фонд «Служба поддержки»).

В начале декабря Министерство юстиции внесло в список нежелательных НПО организации «Российский комитет действия» и Akademisches Netzwerk Osteuropa e. V. («Академическая сеть Восточная Европа»). До этого деятельность этих организаций нежелательной признала российская Генеральная прокуратура.

В тот же период в перечень включили и американскую RAND Corporation (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО). В ноябре туда попала польская Civil Council (организация признана в РФ нежелательной).

В конце ноября глава МИД РФ заявил , что США активно продвигают идею создания неправительственных организаций (НПО) в качестве инструментов влияния, при этом насаждая подобные структуры в странах Центральной Азии.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о запрете нежелательным лицам в РФ организовывать некоммерческие организации.

*  организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами