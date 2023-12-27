Россиянина лишили свободы на 6 лет за подготовку к поджогу здания военкомата

В Ивановской области мужчина собирался поджечь военкомат, но был задержан при подготовке нападения и осужден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Следствие установило, что 30-летний местный житель решил устроить пожар в здании военного комиссариата города Иванова. С этой целью он нашел подельников, готовых пойти на преступление вместе с ним, но затем был задержан оперативными сотрудниками УФСБ и реализовать свой замысел не смог.

Его обвинили в совершении теракта и судили по 205-й статье УК РФ. В итоге подсудимого приговорили к шести годам лишения свободы.

«С учетом тяжести совершенного преступления преступник проведет два года в тюрьме, оставшуюся часть наказания — четыре года — в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Саратове поймали поджигателя двери, обманутого мошенниками и пытавшегося вернуть деньги.