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Технолог назвала самые скоропортящиеся новогодние салаты

Технолог Ершова: салаты с вареными яйцами можно хранить 6 часов после заправки

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Shutterstock

Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки могут храниться лишь шесть часов. Об этом в беседе с Life рассказала доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. По ее словам, майонез и различные соусы значительно сокращают срок хранения блюд, ускоряя процесс развития микроорганизмов.

«В холодильной камере при температуре +2...+6°C большинство салатов — из сырых овощей или фруктов, с добавлением мяса, птицы, копченостей, салаты и винегреты из вареных овощей — могут безопасно храниться не более 18 часов (а после заправки — только 12 часов)», — продолжила Ершова.

Она посоветовала не готовить новогодние салаты в больших объемах, а те, что не съедены, хранить только в специальных пищевых контейнерах с герметичными крышками.

Напомним, диетологи советуют в качестве альтернативы майонезу для заправки новогодних салатов использовать нежирную сметану или оливковое масло. По их мнению, это сделает блюдо менее вредным.

Ранее врач дала советы, как не переедать в новогодние праздники.

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