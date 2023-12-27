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Верховный суд отменил приговор экс-депутату Госдумы, ранее осужденному за взятку

РАПСИ: Верховный суд отменил приговор экс-депутату Госдумы Белоусову

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Верховный суд России отменил приговор экс-депутату Госдумы Владимиру Белоусову, ранее заочно осужденному на 10 лет колонии строгого режима за рекордную взятку. Об этом сообщает агентство РАПСИ.

Дело отправлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

По версии следствия, Владимир Белоусов и его теща Маргарита Бутакова (главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат») входили в состав организованной преступной группы вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами. В период с 2010 по 2014 год они получили от представителей дорожно-строительного холдинга более 3 млрд рублей за оказание общего покровительства в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство дорог.

Летом 2022 года Московский городской суд заочно приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима. Бывшего депутата объявили в розыск, а экс-губернатора Челябинской области Юревича — в международный розыск.

3 августа глава думской фракции справороссов Сергей Миронов заявлял, что дело Белоусова было передано в суд без согласия нижней палаты парламента.

Ранее юрист высмеял миллиардный иск звезды «Бригады» к Ивлеевой.

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