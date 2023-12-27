На катке в Чите появились таблички «Семья. Вера. Отечество» с опечаткой

Таблички с надписью «Семья. Вера. Отчество» появились на одном из катков, расположенных в городе Чите. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания Chita.Ru.

В материале указано, что вместо слова «Отчество» на плакатах должно было быть написано слово «Отечество». Однако дизайнеры допустили ошибку, в результате чего смысл надписей на табличках исказился.

При этом на катке на площади Ленина появилось сразу несколько плакатов с одинаковой опечаткой. Как отметили журналисты, сейчас подобные таблички висят по всему периметру ледовой площадки.

8 декабря на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) появилась информация, согласно которой в скором времени в США откроется каток имени российского хоккеиста Александра Овечкина. В заявлении уточнялось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» вместе с товарищами по команде намерены провести благотворительный аукцион и потратить вырученные средства на создание новой ледовой площадки.

Позже соответствующую новость прокомментировали в Государственной думе РФ. Как сказал депутат Дмитрий Свищев, подобное решение является поводом для гордости и радости.

Ранее россиянам рассказали, как избежать травм во время катания на коньках.