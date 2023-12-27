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Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за ошибки коммунальщиков

В Италии пенсионерка попала в реанимацию из-за счета на оплату ЖКУ в €15 тыс.

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LaPresse/Global Look Press

В Италии пенсионерка попала в реанимацию из-за ошибки коммунальщиков — ей начислили слишком высокую сумму за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщил телеканал RaiNews24.

Жительница Кампороссо, 88-летняя Катерина Джовинаццо, получила счет за оплату воды в €15 тысяч. Цифра настолько шокировала пожилую женщину, что ей стало плохо, пришлось отправить ее в реанимацию.

Выяснилось, что номер счета в чеке не соответствует фактическому номеру счетчика. После этого банк отозвал платежку. Как оказалось, ошибка была связана с неправильным указанием данных после фотофиксации счетчика. Процесс ввода данных, к слову, налажен автоматически.

Перед абоненткой извинились и выставили ей настоящий счет за услуги — €55.

Жителей европейских стран этим летом предупреждали, что с приходом зимы ожидается подорожание электричества. Речь также шла о возможных перебоях в подаче электроэнергии.

Ранее эксперты назвали дату, когда Европа станет энергетически самодостаточной.

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