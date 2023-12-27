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Британцу, никогда не покидавшему страну, грозит депортация на родину его родителей

Власти Британии обязали покинуть страну гражданина, получившего тюремный срок

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Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Уроженца Великобритании, совершившего в стране преступление, собираются депортировать в Португалию, откуда его родители приехали 30 лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

28-летний Дмитрий Лима родился на юге Лондона и не говорит по-португальски, однако теперь ему грозит депортация из-за нарушения закона. Мужчина, никогда не покидавший страну, совершил преступление и теперь должен покинуть свою родину в соответствии с политикой, принятой после Брексита в отношении граждан Евросоюза, которые были приговорены к тюремному заключению на срок более 12 месяцев.

Министерство внутренних дел вынесло решение о депортации мужчины уже после того, как он отбыл срок за преступления, связанные с наркотиками, и за ношение электрошокера. Теперь он собирается обжаловать постановление, которое было вынесено еще в октябре 2022 года.

«Потеря жизни, которую я построил в Великобритании, была бы разрушительной как в психическом, так и в эмоциональном плане. Я считаю Великобританию своим домом, ведь именно здесь я провел всю свою жизнь», — написал Лима в заявлении, включенном в пакет документов для апелляции.

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