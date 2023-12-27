Путин исполнил мечту пятиклассника в рамках акции «Елка желаний»

Президент России Владимир Путин исполнил желание пятиклассника Никиты, который хотел побывать в Эрмитаже. Пресс-служба Кремля опубликовала видео, на кадрах которого российский лидер созванивается с мальчиком и выясняет, понравилось ли тому путешествие по залам Зимнего дворца.

Путин поинтересовался у Никиты, что его сильнее всего впечатлило в экспозиции Эрмитажа, а также спросил, не устали ли он и его семья во время осмотра музея.

«Мне больше всего понравились часы «Павлин». Еще я ходил по тронному залу, Малахитовой гостиной» — поделился впечатлениями пятиклассник, отметив, что совсем не устал.

Путин ежегодно исполняет детские мечты в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». 4 декабря президент выбрал три шара-открытки от детей и успел претворить в реальность желание 13-летней Ксении Мазневой, которая мечтала попробовать себя в роли телеведущей.

Впоследствии, чтобы пообщаться с девочкой, Путин даже прерывал заседание Совета по национальным проектам.

Ранее в Кремле объяснили перенос совещания с Путиным по развитию Петербурга.