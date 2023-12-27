Москвич выпрыгнул из окна пятого этажа, чтобы избежать встречи с полицейскими

В Москве мужчина получил травмы из-за того, что не хотел попасться полиции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в районе Богородское. Две подруги 35-летнего мужчины пригласили его домой к одной из них. Во время встречи компания выпила много алкоголя.

В какой-то момент в квартиру позвонили. Россиянин подумал, что соседи вызвали полицию. Чтобы избежать встречи с правоохранителями, он вышел на балкон и попытался спуститься по водосточной трубе, но рухнул вниз с высоты пятого этажа.

На место прибыли медики, которые госпитализировали мужчину с ушибом ступней. Позже выяснилось, что к женщине пришел ее сын.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и то, почему мужчина не хотел встречаться с полицией.

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