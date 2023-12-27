Врач посоветовал не начинать новогоднюю ночь с алкоголя

Новогоднюю ночь лучше всего начать с перекуса, и только потом употреблять алкоголь. Такой совет в эфире «Радио 1» дал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Алкогольные напитки стимулируют желание есть, из-за этого повышается инсулин. И если в желудке ничего нет, система начинает работать в другую сторону, она начинает расщеплять сама себя. Поэтому рекомендуется проводить старый год, немного поесть и потом только переходить к алкоголю», — сказал Кондрахин.

Также во время застолья он посоветовал употреблять воду, поскольку она вымывает шлаки из организма, уравновешивая таким образом баланс.

До этого врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как не пьянеть в новогоднюю ночь. По ее словам, необходимо делать перерывы между принятием алкоголя, особенно в самом начале празднования.

Ранее нутрициолог Дарья Русанова до этого перечислила блюда, которые не позволят быстро опьянеть на Новый год. Она посоветовала включить в меню продукты, в которых содержатся жиры и омега-3, например, рыбу или икру.