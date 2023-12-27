Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя хранить в холодильнике

Многие россияне делают запасы овощей и фруктов перед Новым годом. Нужно учитывать, что не все подобные продукты можно хранить в холодильнике, отметил шеф-повар ресторана LEROY Денис Сидоркин. В беседе с Pravda.Ru он посоветовал хранить при комнатной температуре бананы, ананасы, авокадо и все тропические фрукты. Самым подходящим местом для хранения фруктов эксперт назвал подоконник.

«Убираю в основном только виноград и ягоды в холодильник. В холодильнике лучше в полиэтиленовые пакеты все убирать, так как почему-то фрукты холодильнике быстрее сохнут», — отметил шеф-повар.

Лучше всего фрукты и овощи сохраняются на подоконнике, считает Сидоркин. На нем «хорошо лежат» яблоки, апельсины, мандарин, киви, вишня, клубника, голубика, груши, отметил он.

Также в холодильнике нельзя хранить практически все тропические фрукты.

Как недавно выяснили ученые, регулярное употребление фруктов может увеличивать долю серого вещества в мозге, эти изменения в структуре могут снижать риск развития депрессии и деменции.

Россиянам ранее объяснили, как выбрать спелый ананас.