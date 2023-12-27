На Урале пенсионерка не смогла найти дорогу домой из-за сильного снегопада

В Нижнем Тагиле пожилая женщина не смогла найти дорогу домой из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Родственники 73-летней пенсионерки забили тревогу, когда вернулись домой и не нашли ее в квартире. Сын женщины обратился в полицию и рассказал, что уехал в свой дом и не смог связаться с матерью, вернувшись обратно через несколько часов. Мужчина уточнил, что она плохо ориентируется в пространстве, и попросил у правоохранителей помощи в ее поисках.

Полицейские стали проверять возможный маршрут передвижения женщины от многоэтажки на Уральском проспекте до частного дома семьи на улице Челюскинцев. Поиски потерявшейся пенсионерки были завершены тем же вечером. Внук заметил свою бабушку в районе перекрестка улицы Дружинина и Уральского проспекта. Пожилая женщина объяснила, что вышла прогуляться, но из-за сильного снегопада не смогла самостоятельно добраться до дома.

Ранее в Москве курьер помог пенсионеру, который не мог добраться до дома из-за снегопада.