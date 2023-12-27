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Названы самые частые причины обращений за экстренной помощью в Новый год

Общественник Беляков: травмы конечностей являются самыми частыми в Новый год

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Самые частые причины обращений россиян за экстренной медицинской помощью в новогоднюю ночь — травмы конечностей из-за пиротехники, а также переохлаждения в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков.

«Во время Нового года — это травмы, связанные с холодом: обморожение, переохлаждение в алкогольном опьянении, периодически травмы при взрывах петард, а после нового года как правило к врачам обращаются с проблемами, связанными с перееданием, — это панкреатит, всякие желудочные повреждения», — отметил Беляков.

Также, по его словам, после новогодней ночи много обращений, связанных с обильным употреблением алкогольных напитков.

Травматолог-ортопед Европейского медицинского центра, хирург Михаил Рязанцев до этого перечислил самые распространенные травмы, получаемые россиянами во время новогодних каникул. Среди них удар копчика или спины, повреждение кистей из-за падения на катке, травмы коленного и локтевого суставов на горнолыжном склоне, а также ожоги тела и взрывные повреждения пальцев из-за фейерверков.

Ранее родителям объяснили, что делать в случае детской травмы на ледяной горке.

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