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Граждане Финляндии потребовали признать закрытие границы с РФ неконституционным

Русскоязычные граждане Финляндии обжаловали в суде решение закрыть границу с РФ

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Lehtikuva/Reuters

Русскоязычные граждане Финляндии обжаловали решение властей страны закрыть границу с Российской Федерацией в высшем административном суде Финляндии. Об этом сообщает группа региональных изданий Uutissuomalainen.

«Решения о закрытии восточной границы были обжалованы в высшем административном суде. Заявители требуют отменить решения о закрытии восточной границы как неконституционные», — говорится в публикации.

По информации группы изданий, заявители являются гражданами Финляндии, однако принадлежат к русскоязычному меньшинству. Авторы апелляционной жалобы указывают, что решение о закрытии границы нарушает свободу передвижения и многие другие основные права, в том числе запрет на дискриминацию.

До этого общественный вещатель Yle сообщал, что граждане России и проживающие в Финляндии лица с двойным гражданством решили создать ассоциацию, чтобы добиться открытия границы с Российской Федерацией.

Ранее Путин прокомментировал отношения России с Финляндией.

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