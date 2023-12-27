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В Москве задержали иностранца за нападение на полицейского в метро

СК: в московском метро задержали гражданина Узбекистана, ударившего полицейского

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РИА «Новости»

В Москве задержали гражданина Узбекистана, который напал на полицейского на станции метро «Саларьево». Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета России.

В СК рассказали, что гражданин Узбекистана решил сбежать из комнаты полиции в вестибюле станции метро, чтобы уйти от административной ответственности. Во время побега мужчина ударил сотрудника полиции, который попытался ему помешать.

Следователи завели на иностранца уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), а также за хранение наркотиков. Мужчину задержали, в ближайшее время следствие собирается попросить суд об аресте злоумышленника.

25 декабря сообщилось, что в одном из вагонов московского метро 36-летний мужчина избил 19-летнего молодого человека. В отношении агрессивного пассажира возбудили уголовное дело. Ситуация находится на контроле у прокуратуры.

До этого в Москве трое мужчин устроили драку с поножовщиной в метро.

Ранее в московском метро произошла драка из-за громкой музыки

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