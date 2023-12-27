Участники СВО не приняли извинения Киркорова за участие в вечеринке Ивлеевой

Российские солдаты, принимающие участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, не приняли извинения певца Филиппа Киркорова за его появление на вечеринке актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил публицист и военный волонтер Алексей Живов, опубликовав соответствующее видеообращение в своем Telegram-канале.

По словам публициста, знаменитостям непозволительно принимать участие в подобных мероприятиях и делиться этим в социальных сетях в непростое для государства время. Он подчеркнул, что сейчас вся страна жертвует средства на помощь военнослужащим, и в то же время некоторые артисты тратят огромные суммы на наряды и проход на скандальные вечеринки.

«Филипп, мы твои извинения не принимаем. Возьми миллиард рублей и пожертвуй на фронт. <...> У нас есть организация, ОНФ (Общероссийский народный фронт — «Газета.Ru») называется. <...> Пожертвуй ОНФ миллиард рублей — они купят «буханки» с глушителями, коптеры, глушители портативные и системы видеонаблюдения для фронта», — указал Живов.

Как следует из его слов, только в таком случае Киркоров может рассчитывать на прощение.

Вечеринка, организатором которой стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева, состоялась в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. Мероприятие привлекло внимание общественности из-за необычного дресс-кода — на человеке должна была быть одежда, максимально демонстрирующая тело.

Позже Киркоров записал видеообращение, извинившись за участие в скандальной вечеринке. При этом он указал, что заглянул в клуб всего на «пять минут».

Ранее адвокат Киркорова прокомментировал сообщения о том, что певца вырезали из новогодних программ.