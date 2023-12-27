В Финляндии построят два новых корабля для охраны Balticconnector

Береговая охрана Финляндии получит два новых корабля для охраны подводного газопровода Balticconnector. Об этом сообщает издание iltalehti.fi.

«Из-за повреждения газопровода и кабелей передачи данных в Финском заливе к патрульному кораблю пограничной охраны Финляндии «Турва» в ближайшее время присоединятся два новых патрульных корабля», — говорится в статье.

Строительство первого их них должно быть завершено в 2025 году, второго — в 2026 году.

Новые суда заменят сторожевые корабли, построенные более тридцати лет назад, часть из которых уже выведена из эксплуатации.

По словам руководителя проекта, капитана Марко Ахеристо, длина кораблей составит 98 метров, ширина – 17,6 метра. На них будет оружие калибром до 30 миллиметров и вертолетные площадки. Ожидается, что корабли будут задействованы в пограничном контроле и спасательных операциях.

Подводный газопровод Balticconnector, связывающий Финляндию и Эстонию по дну Балтики, был поврежден в октябре 2023 года.

Полиция Финляндии полагает, что к повреждению причастно китайское судно, чей якорь был найден рядом.

Ранее в Еврокомиссии заявили о выплате Финляндии €800 тыс. из-за повреждения Balticconnector.