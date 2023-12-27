Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Подростку отрезало руку на омской птицефабрике

«НГС 55»: в Омске 17-летнему юноше отрезало руку на птицефабрике

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

На предприятии «Птицефабрика Любинская» в Омске пострадал 17-летний рабочий, руку юноши затянуло под транспортировочную ленту. Об этом сообщает портал «НГС 55».

Подросток лишился руки в результате несчастного случая на омской птицефабрике, юношу затянуло под транспортировочную ленту. Молодой человек выжил, но получил серьезные увечья, также у него открытая черепно-мозговая травма и травма плеча.

Пострадавший госпитализирован, за его жизнь борются врачи. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело, на фабрике изъята документация, устанавливается круг лиц, ответственных за безопасность на предприятии.

Ранее рабочего затянуло в шлифовальный станок на заводе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами