Подростку отрезало руку на омской птицефабрике

На предприятии «Птицефабрика Любинская» в Омске пострадал 17-летний рабочий, руку юноши затянуло под транспортировочную ленту. Об этом сообщает портал «НГС 55».

Подросток лишился руки в результате несчастного случая на омской птицефабрике, юношу затянуло под транспортировочную ленту. Молодой человек выжил, но получил серьезные увечья, также у него открытая черепно-мозговая травма и травма плеча.

Пострадавший госпитализирован, за его жизнь борются врачи. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело, на фабрике изъята документация, устанавливается круг лиц, ответственных за безопасность на предприятии.

Ранее рабочего затянуло в шлифовальный станок на заводе.