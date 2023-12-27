Губернатор Херсонской области оценил туристический потенциал региона

В Херсонской области огромный район туристическо-рекреационного назначения, который может стать доступен для туристов после окончания спецоперации. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, слова которого приводит Херсонское агентство новостей.

«У нас более 300 км чистых, песчаных пляжей, у нас 10 заповедников и национальных парков, среди которых всемирно известный заповедник «Аскания-Нова», — рассказал Сальдо.

По его словам, регион представляет собой экологически чистую зону, в которой нет больших предприятий и других факторов воздействия человека.

«Поэтому чем скорее затихнут разрывы снарядов и прекратятся налеты украинских БПЛА, тем быстрее россияне из других регионов смогут приехать к нам на отдых и увидеть все это», — пояснил глава региона.

Также он указал на значительный экономический потенциал туристической отрасли, реализовать который можно посредством развития курортов, тем самым внося вклад в экономику России.

До этого сообщалось, что большинство туристов, которым в 2023 году довелось отдыхать в Крыму, остались довольны своим отпуском.

Ранее россиянам рассказали о популярных направлениях для отдыха в новогодние каникулы.