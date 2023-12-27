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В Соцфонде РФ рассказали, кто получит пенсию за январь досрочно

Соцфонд РФ: получателям пенсии на карту выплата придет досрочно

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Кирилл Каллиников/РАИ «Новости»

Социальный фонд России обнародовал график доставки пенсий на карты в январе 2024 года, чтобы получатели выплат могли спланировать свой бюджет. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Тем, кто традиционно получает пенсии на карты 8-9-го числа каждого месяца, выплата будет осуществлена досрочно 28-29 декабря.

Остальным получателям пенсий на банковские карты выплата поступит по стандартному графику в январе 2024 года.

Получателей пенсии через «Почту России» информируют, что выплаты будут производиться с 3 января. График работы конкретных отделений лучше уточнять на месте.

26 декабря сообщалось что Совет по правам человека разрабатывает предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров. Глава СПЧ Валерий Фадеев подчеркнул, что с точки зрения справедливости индексация должна распространяться как на работающих, так и неработающих пенсионеров.

До этого в Госдуме рассказали, кто с 1 января 2024 года будет получать удвоенную пенсию.

Ранее в России утвердили индексацию отдельных выплат военным на 4,5%.

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