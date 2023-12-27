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Энергетики назвали бессмысленной полную газификацию России

Замглавы ФНЭБ Гривач: не все россияне захотят перейти с дров на «золотой» газ

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Пресс-служба «Единой России»

Газификация всей России, в том числе отдаленных населенных пунктов, бессмысленна. В этом убежден замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Многие россияне сами не захотят перейти на газ, даже если такая возможность будет, так как это значительно дороже, заявил он в интервью НСН.

Не имеет смысла проводить газ в населенные пункты, которые находятся в тысячах километрах от магистрального газопровода, так как в этом случае он станет для жителей «золотым», считает Гривач.

«Сейчас такие истории не так редки, когда газ доступен, а потребитель продолжает топить углем или дровами, — отметил он. — Амурская область не могла быть газифицирована в принципе до реализации проекта Сила Сибири. Это касается и Красноярска, куда газ должен прийти через пять лет в рамках строительства газопровода «Сила Сибири — 2»».

Сама по себе техническая возможность газификации зависит от удаленности территории, плотности населения и состояния жилья, обеспеченного другими видами топлива, объяснил Гривач.

«Газпрому» менее, чем за два года, по его мнению, удалось достичь больших результатов как в догазификации населенных пунктов, к границам которого газ уже был протянут, так и в газификации новых поселений. Так, в первом случае заключено более миллиона договоров, 500 тысяч новых семей потребляют газ. По мнению энергоэксперта, это говорит о том, что в будущем году программа будет полностью выполнена.

Напомним, глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что в 2024 году компания вложит рекордную сумму в программу газификации и догазификации регионов — 270 млрд рублей. Полностью завершить газификацию страны он пообещал к 2030 году.

Россиянам ранее рассказали, какими дровами лучше не топить баню.

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