Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле объяснили перенос совещания с Путиным по развитию Петербурга

Песков: совещание по развитию Петербурга перенесли на конец января

close
100%
Pixabay

Планировавшееся на 26 декабря совещание президента России Владимира Путина по развитию Петербурга и его пригородов перенесли на последнюю декаду января. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга.

«Совещание перенеслось на последнюю декаду января. Потому что вчера уже после двух часов ночи было невозможно его проводить», — объяснил Песков.

Он отметил, что тема достаточно серьезная и запланировано «объемное совещание». В числе тем для обсуждения есть большие проекты развития, которые требуют обсуждения и с городскими властями, и с федеральным уровнем. Поэтому встречу решили перенести, заключил Песков.

Накануне в Петербурге сообщалось, что Путин пообщался с представителями иранской делегации после заседания ЕАЭС. Также Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что доля национальных валют в торговле внутри ЕАЭС превысила 90%.

До этого глава государства проводил встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил Путину о взятии Марьинки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог рассказал, как изменит мир статья Путина «Россия и Африка».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами