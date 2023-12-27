В Кремле объяснили перенос совещания с Путиным по развитию Петербурга

Планировавшееся на 26 декабря совещание президента России Владимира Путина по развитию Петербурга и его пригородов перенесли на последнюю декаду января. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга.

«Совещание перенеслось на последнюю декаду января. Потому что вчера уже после двух часов ночи было невозможно его проводить», — объяснил Песков.

Он отметил, что тема достаточно серьезная и запланировано «объемное совещание». В числе тем для обсуждения есть большие проекты развития, которые требуют обсуждения и с городскими властями, и с федеральным уровнем. Поэтому встречу решили перенести, заключил Песков.

Накануне в Петербурге сообщалось, что Путин пообщался с представителями иранской делегации после заседания ЕАЭС. Также Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что доля национальных валют в торговле внутри ЕАЭС превысила 90%.

До этого глава государства проводил встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил Путину о взятии Марьинки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог рассказал, как изменит мир статья Путина «Россия и Африка».