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Россиянин в одних трусах повис на кондиционере 12-го этажа

В Ставрополе мужчина в трусах повис на кондиционере 12-го этажа

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В Ставрополе спецслужбы спасли местного жителя, который повис на кондиционере на 12-м этаже дома. Видеозапись разместил паблик «Нетипичный Ставрополь».

Инцидент произошел в доме номер 20/7 по улице Тухачевского. На кадрах мужчина, одетый в одни трусы, сначала висит на креплении для кондиционера на уровне 12-го этажа, затем перебирается на подоконник с внешней стороны дома. Все это время из окна квартиры ему пытается помочь женщина.

В итоге мужчину сняли с подоконника прибывшие на место сотрудники МЧС с помощью подъемной лестницы.

Ранее в Кисловодске спасли девочку, повисшую на балконе девятого этажа.

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