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В Кремле отреагировали на скандал с вечеринкой Ивлеевой

Песков отказался обсуждать скандал с вечеринкой Ивлеевой

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Кремле не стали давать оценку скандалу, который разгорелся вокруг «голой» вечеринки, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался обсуждать эту тему на брифинге.

«Прошу меня помиловать, давайте останемся единственными людьми, кто это не обсуждает», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, справедлива ли «отмена» артистов после скандала.

Блогерша Настя Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Затем блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Ивлеева за устроенное мероприятие публично извинилась.

27 декабря Mash сообщил, что налоговики обнаружили у Ивлеевой долги на сумму 137 млн рублей. Сообщалось также об обысках в офисах блогерши.

Ранее стало известно, что Диму Билана не стали убирать из «Голубых огоньков» на фоне скандальной вечеринки Ивлеевой.

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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